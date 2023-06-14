Згодом продюсер видалив свій неоднозначний "твіт", проте у мережі залишилися скриншоти.

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував нещодавній інцидент з екс-нардепом Чорноволом, якого облили зеленкою та кинули у смітник. Це сталося через те, що політик образив керівницю медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліну Михайлову.

Людей, які це зробили, Кондратюк назвав "тітушками Да Вінчі". Він негативно висловився про інцидент за "зачепив" дівчину загиблого героя.

"Є "Вовки Да Вінчі" - доблесний героїчний підрозділ захисників вітчизни, створений героєм України, великим воїном Дмитром Коцюбайлом. А є "тітушки вдови Да Вінчі" - безчесна зграя боягузів на службі депутатки Київради", - писав Кондратюк у Twitter.

Допис Кондратюка викликав у мережі великі суперечки. Втім, згодом продюсер його видалив. Він пояснив, що вирішив це зробити, бо "міг раптом образити" когось з воїнів "Вовків Да Вінчі".

У коментарях, які збереглися у Twitter, Кондратюк намагався пояснити свій скандальний допис. Він писав, що проти "тітушок", а також заявляв, що Михайловій "сподобалася помста" екс-депутату.

Чорновола облили зеленкою - з чого все почалося

Нещодавно екс-депутат Тарас Чорновол назвав дівчину загиблого Да Вінчі "подолігархічною ш*арою". Учора невідомі облили його зеленкою та закинули у смітник.

Згодом на це відреагувала сама Михайлова. Вона зазначила, що політику "пасує" зеленка. Також дівчина загиблого героя висловила вдячність українському народу за те, що досі є багато небайдужих і принципових громадян.

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