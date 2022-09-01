Популярна українстка виконавиця вже скинула 20 кілограмів.

Вибухова українська реперка Alyona Alyona, яка буквально увірвалася в шоу-біз з хітом "Рибки", дивує своїх фанатів неймовірними результатами схуднення.

Співачка з'явилася онлайн в ефірі "Сніданку з 1+1" й розвовіла, що не має конкретної цифри, до якої прагне схуднути, а робить це виключно для свого здоров’я.

"Я наприкінці січня поїхала в Трускавець, там я відмовилась від багатьох продуктів. Мабуть, до початку повномасштабного вторгнення я вже скинула перші 10 кілограмів, і за цей весь час ще 10 кг, планую на стільки ще схуднути до Нового року. Чому так – хочу, щоб мені стало трохи легше. Але я не планую ставати суперхудою, це не мій шлях", - поділилась Alyona Alyona.

Нагадаємо, нещодавно потужній українській реперці виповнився 31 рік, у цей день вони з Jerry Heil презентували чуттєву пісню "Чому?".

Раніше Alyona Alyona похвалилася своїм досягненням. Вона схудла на 20 кіло і показала фігуру в купальнику.

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