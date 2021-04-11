Реперка продовжує робити пародії на зірок.

Українська реперка alyona alyona опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в леопардовому комбінезоні і хутряній накидці. Також вона одягла чорні босоніжки на квадратному каблуці. Таким фото вона вирішила спародіювати відому у всьому світі співачку Ріану.

"Коли кажуть, що вулиця - це другий будинок - я чую шум", - підписала фото реперка.

"Ріана нервово курить в сторонці", "Ви - супер", "Не дуже якось", "Я все розумію, але пропаганда зайвої ваги - це погано. Покажіть краще приклад Адель, а не свою лінь", - розділилися в думках фанати.

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Автор: Діана Могилєвич