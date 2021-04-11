Українська реперка alyona alyona опублікувала в Instagram новий знімок.
Читайте такожОльга Сумська в ефірі шоу "Ліпсінк баттл" станцювала на пілоні
На фото вона позує в леопардовому комбінезоні і хутряній накидці. Також вона одягла чорні босоніжки на квадратному каблуці. Таким фото вона вирішила спародіювати відому у всьому світі співачку Ріану.
"Коли кажуть, що вулиця - це другий будинок - я чую шум", - підписала фото реперка.
"Ріана нервово курить в сторонці", "Ви - супер", "Не дуже якось", "Я все розумію, але пропаганда зайвої ваги - це погано. Покажіть краще приклад Адель, а не свою лінь", - розділилися в думках фанати.
Інші новини УНІАН:
- Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свою 19-річну кохану
- Анастасія Приходько таємно народила третю дитину
- Інтимний конфуз: зірка "Беверлі-Хіллз 90210" впала і засвітила "полуничку"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram