Модель часто демонструє свої форми.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок.

На фотографії вона постала в коричневій коротенькій сукні, яка оголювала її плечі і груди. Волосся зірка розпустила і нанесла нюдовий макіяж. Дівчина позувала на тлі красивої природи - пальм і озера.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич