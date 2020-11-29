Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram новий знімок.
На фотографії вона постала в коричневій коротенькій сукні, яка оголювала її плечі і груди. Волосся зірка розпустила і нанесла нюдовий макіяж. Дівчина позувала на тлі красивої природи - пальм і озера.
Модель показала фото / instagram.com/anacheri
Хто така Ана Чері:
- Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі
- У 2006 році почала кар'єру фотомоделі
- Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram
- За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram
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