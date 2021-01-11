Актриса вже більше року бореться з онкологією.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк вже більше року бореться з онкологією. Але її сім'я не розповідає шанувальникам про те, як проходить лікування.

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Днями старша дочка актриси Анна відповіла в інста-сторіз на питання фанатів своєї мами. Хтось поцікавився, як зараз себе почуває Анастасія. На що дівчина відповіла, що її мама важко хворіє.

"Моя мама важко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що всі переможемо", - відповіла Анна.

Що відомо про онкологію Заворотнюк:

Нагадаємо, на початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про важку хворобу у Анастасії Заворотнюк і госпіталізацію актриси. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів. Сама артистка "пропала" з соцмереж

У травні 2020 року в Росії вперше на всю країну офіційно оприлюднили діагноз Заворотнюк - гліобластома. Це сталося на нараді Путіна і співробітників Інституту молекулярної біології РФ

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Автор: Діана Могилєвич