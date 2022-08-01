У своєму творінні він згадав також співачку Анну Сєдокову і репера Джигана.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про Анну Седокову, Регіну Тодоренко та Джигана. При цьому Тодоренко у своєму творінні він називає "Ригіна". Розповідь про артистів-мовчунів, народжених в Україні, Анатоліч опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Одного разу в ліс, де жила тупа вівця на ім'я Ригіна, увірвався ебн*тий старий ведмідь на ім'я Вова, і почав трощити всі дерева, нори і гнізда, нешкідливих тварин. Але тупа вівця Ригіна, як і інші тварини, типу повії-куниці Седокової, або розумово-відсталого опосума Джигана, зробили вигляд, шо не розуміють, шо відбувається. І сховали свої мокрі носики собі в дупи", - висловився телеведучий.

Зазначимо, на шостому місяці війни ніхто зі згаданих вище зірок, народжених в Україні, не висловився про повномасштабне вторгнення Росії і вбивства мирних українців.

Нагадаємо, біженець Анатоліч розповів, що у Франції отримує до 2 тисяч євро допомоги, безкоштовні продукти та житло.

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