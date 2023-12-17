Він вважає, що не можна дискримінувати людей через мову.

Український співак і військовий Андрій Хливнюк висловився щодо мовного питання. За його словами, він не хоче, щоб людей дискримінували через розмови російською мовою.

На YouTube-каналі "Пряма червона" він сказав, що хтось в будь-якому випадку буде розмовляти російською, але це не означає, що людину потрібно гнобити через це.

"Я не хочу дожити до того моменту, коли хтось образить жінку або дитину через те, що вона не знає мови країни, в якій опинилася раптово чомусь. Може, навіть і транзитом. Не хочу дискримінації за мовною або ще якоюсь ознакою. Побутової дискримінації, я цього не хочу", - зазначив Хливнюк.

Він додав, що не бачить проблеми в мовному питанні, тому що і на фронті, і в тилу всі розуміють, хто є хто. Однак, вважає Хливнюк, поступовий перехід на українську все ж відбудеться. Якщо ми будемо наслідувати приклад балтійських країн, то рано чи пізно в Україні російської мови в побуті не буде існувати.

"Ми повинні вижити як нація, і квоти важливі. Все це дуже важливо. Але не зробиться це все так просто. У нас є приклад балтійських країн, який ми повинні втілити в життя. Він дієвий. Польський і чеський приклад спрацювали. Але полювання на відьом – це ж робесп'єрщина", – додав артист.

Нагадаємо, раніше лідера "Бумбоксу" звинуватили у втечі з "нуля" за кордон. Він відповів всім хейтерам.

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