Хливнюк поставив на місце всіх хейтерів.

Соліст групи "Бумбокс" нещодавно дав благодійний концерт за кордоном, за що йому "прилетіло" від шанувальників. Його захейтили за те, що він поїхав з "нуля" на концерт.

Артист і військовий ЗСУ не став мовчати. Він різко відповів на всі закиди на своїй сторінці в Facebook.

По-перше, він підтвердив, що зараз разом з групою "Бумбокс" перебуває в європейському турі. За його словами, все проходить добре, незважаючи на невеликі проблеми з голосом через відсутність практики останні місяці.

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Що стосується його служби і концертів під час неї Хливнюк сказав наступне:

"Відповідаю на два популярних питання: "Що ж це за служба така, якщо його випускають?" і "Поки наші хлопці там - він співає". Отже: мікрофон - дієвий засіб боротьби, знаю, тому що інші засоби теж використовую. Служба - людям України, а не собі класному. На друге питання професійну відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті і ті, кого група і фонд забезпечують за рахунок таких благодійних турів. Спасибі за довіру і кожну копійку в кошик боротьби добра зі злом! Честь!" - написав артист.

Зазначимо, Андрій Хливнюк вступив до ЗСУ на початку повномасштабного російського вторгнення. Весь цей час від відважно захищає нашу країну на фронті. Більш того, він отримував бойове поранення. На щастя, зараз з ним все добре.

Нагадаємо, дівчина на концерті "Бумбоксу" вразила вчинком для брата, який "на нулі".

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