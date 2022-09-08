За словами Данилка, зараз він живе чітко за розкладом.

Український артист Андрій Данилко розповів, що за час війни сильно схуд. Йому вдалося позбутися від 14 зайвих кіло.

У програмі "І грянув Грем" він розповів, що останнім часом живе за чітким розкладом, який і допоміг йому схуднути.

"У мене як в піонерському таборі. Такий розклад, ви не повірите. Я більш-менш налагодив сон, я скинув багато кілограмів. Майже 14 кілограмів скинув. Я встаю о 7:40, такий розклад, як у таборі я спеціально зробив", - сказав Данилко.

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Також він зазначив, що налагодив своє харчування і перестав вживати алкоголь у великих обсягах.

"Тут у мене така їжа... Так, я можу трохи випити, але це не так, як було в минулому... Тому що я випивав, щоб заснути... Я не міг заснути... Мене не брали таблетки снодійні... І то, я ще зараз трохи гальмую. Тому що вчора я перебільшив дозу мелатоніну", - додав Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко, який відомий багатьом під псевдонімом Вєрка Сердючка, відреагував на мовчання про війну Ані Лорак і Наташі Корольової, які народилися в Україні.

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