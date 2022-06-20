Данилко довго не спілкувався з сестрою.

Український музикант Андрій Данилко неодноразово розповідав про те, що у нього є старша сестра Галина Гришко. При цьому вони багато років не спілкувалися через те, що вона якось написала на нього заяву в поліцію і звинуватила у викраденні дитини.

Через роки їм таки вдалося налагодити контакт. За словами артиста, на їх примирення вплинула смерть мами.

"Нас помирила, якщо можна так сказати, смерть мами", - поділився в ефірі телемарафону Данилко.

Зазначимо, мама Андрія Данилка померла в 2020 році. Жінці на той момент було 83 роки.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко показав свою "маму" (Інну Білокінь, - УНІАН) без гриму під час прогулянки Києвом.

Також він в образі Сердючки у військовій формі заспівав у метро для військових. Захід пройшов на станції Майдан Незалежності. Артист наспівав композицію, яка вже стала легендою, "Геть з України, м*скаль некрасівий".

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