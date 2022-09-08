Український музикант не засуджує, але і не розуміє артисток з такою позицією.

Український артист Андрій Данилко, який відомий багатьом під псевдонімом Вєрка Сердючка, відреагував на мовчання про війну Ані Лорак і Наташі Корольової, які народилися в Україні. Детальніше він розповів в інтерв'ю YouTube-програмі "І грянув Грем".

Так, шоумен каже, що не розуміє такого вчинку співачок, але різко засудливо до них не ставиться.

"Вони обрали так. Це їхній вибір. Я ставлюся з розумінням. Я, звичайно, це зрозуміти не можу за своїми людськими якостями, але з іншого боку я розумію – це страх, вони там живуть. Наташа Корольова - я розумію чому ... Я не засуджую нікого, але я це зрозуміти не можу", - сказав артист.

Відео дня

Також він висловився і про те, що співачка Алла Пугачова не прокоментувала свою позицію щодо війни. Як каже Данилко, вона іншими способами дає зрозуміти, що засуджує вбивчу політику РФ.

"Вона все правильно робить. В її випадку дуже багатьом я б порадив, щоб вони мовчали. Мовчання - золото. Вона так красномовно мовчить, все зрозуміло. Я її дуже поважаю і коли я бував у важких ситуаціях... Є речі, за які я їй дуже вдячний... Я її про це не просив, але вона за мене заступалася на "Євробаченні". Запросила мене, коли я був взагалі заборонений для приїзду...", - додав Андрій Данилко.

Нагадаємо, Андрій Данилко вперше розкрив секрет, чому у нього немає сім'ї.

Вас також можуть зацікавити новини: