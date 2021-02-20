Артисту було 82 роки / фото kino-teatr.ru
Народний артист РРФСР Андрій Мягков помер від серцевого нападу.
Про це повідомляє "Московський комсомолець" з посиланням на джерела.
За даними видання, акторові викликали швидку допомогу, проте він помер до приїзду лікарів. Раніше артисту була зроблена операція на серці (шунтування) для відновлення кровотоку в м'язі.
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У суботу, 20 лютого, в Московському Художньому театрі імені Чехова відбулася церемонія прощання з актором.
Андрій Мягков: що про нього відомо
- Мягков найбільш відомий глядачам за роллю Жені Лукашина у фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!».
- Також артист знявся в картинах «Службовий роман», «Жорстокий романс» і в продовженні «Іронії долі».
- У 2015 році український Мінкульт склав так званий "білий список" діячів культури й мистецтва різних країн, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни. До нього увійшов Андрій Мягков, він не підтримував захоплення Криму Росією.
- Цікаво, що фільм "Іронія долі" до показу в Україні заборонений. Адже одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, яка внесена до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.
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