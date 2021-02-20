Андрій Мягков не підтримував захоплення Криму Росією.

Народний артист РРФСР Андрій Мягков помер від серцевого нападу.

Про це повідомляє "Московський комсомолець" з посиланням на джерела.

За даними видання, акторові викликали швидку допомогу, проте він помер до приїзду лікарів. Раніше артисту була зроблена операція на серці (шунтування) для відновлення кровотоку в м'язі.

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У суботу, 20 лютого, в Московському Художньому театрі імені Чехова відбулася церемонія прощання з актором.

Андрій Мягков: що про нього відомо

Мягков найбільш відомий глядачам за роллю Жені Лукашина у фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легкою парою!».

Також артист знявся в картинах «Службовий роман», «Жорстокий романс» і в продовженні «Іронії долі».

У 2015 році український Мінкульт склав так званий "білий список" діячів культури й мистецтва різних країн, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни. До нього увійшов Андрій Мягков, він не підтримував захоплення Криму Росією.

Цікаво, що фільм "Іронія долі" до показу в Україні заборонений. Адже одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, яка внесена до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.

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Автор: УНІАН