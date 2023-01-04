26-річний ірландський актор повечеряв у кафе з Анджеліною.

Голлівудську актрису-красуню Анджеліну Джолі зняли під час того, як вона сиділа в британському кафе за чашкою кави з ірландським актором Полом Мескалем - зіркою міні-серіалу "Нормальні люди".

Екс-дружина Бреда Пітта проводить перші дні 2023-го року в Лондоні, там її помітили з 16-річною дочкою Шайло.

47-річна зірка та 26-річний актор були помічені під час побачення після вистави Пола "Трамвай "Бажання". Фотографію з двома знаменитостями показав у своїх "історіях" в Instagram шанувальник. "Анджеліна Джолі вчора подивилася "Трамвай "Бажання", а потім вони випили кави в кафе", – підписаний кадр. Як бачимо, для зустрічі Мескал обрав червону футболку, Джолі була в темному тренчі.

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Як пишуть ЗМІ, несподіване побачення акторів сталося всього через кілька днів після того, як Мескал оголосив про розірвання стосунків зі своєю дівчиною Фібі Бріджерс.

Хто такий Пол Мескал

Пол Мескал - ірландський актор. Він став популярним після виконання головної ролі Коннелла Вордрена в міні-серіалі "Нормальні люди", що принесла йому телевізійну премію BAFTA в категорії "Найкращий актор".

Також знімався у фільмах "Незнайома донька", "Божі створіння", "Недруг", серіалі "Обдурена".

Особисте життя Анджеліни Джолі

Джолі була заміжня три рази - з Джонні Лі Міллером, з Біллі Бобом Торнтоном і з Бредом Піттом. Всі її обранці - актори.

Джолі та Пітт розлучилися у 2019-му, вони жили в офіційному шлюбі з 2014 року. Історія їхніх стосунків почалася ще тоді, коли Пітт був одружений з актрисою Дженніфер Еністон.

У парі Анджеліни та Бреда народилися троє дітей, а також актриса усиновила ще трьох.

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