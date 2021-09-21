Найбурхливіше на кліп відреагувала аудиторія Лорак в Instagram.

Співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, уперше за сім років знялась в кліпі на україномовну пісню "Бачила".

Тизер кліпу з’явився на сторінках зірки у соцмережах.

"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Невдовзі ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання", – анонсувала Лорак.

Проте, схоже, нічого нового на фанатів поп-виконавиці в новому кліпі не чекає. Ані Лорак не зрадила своєму традиційному образу мелодраматичної співачки. Кадри доповнили вишуканими декораціями, наприклад, бутафорським човном з зеленим шовком, та модерною хореографією.

Сама зірка в ключовому епізоді, услід за шекспірівськими героями, піднесла до грудей гострий кинджал.

Найбурхливіше на кліп відреагувала аудиторія Лорак в Instagram. Користувачі з Росії зізналися, що вони довго чекали пісню на солов’їній. До привітань також долучилась й українська аудиторія співачки.

Дуже сильно чекаємо

Вау, ми дочекались української пісні. Відчуваю, буде розрив усіх кліточок

Українською? Нарешті

Боже, боже, боже!!! Як же ми довго цього чекали! Вже рахую хвилини

Найкраща новина! З нетерпінням чекаємо п'ятниці. Боже, як дочекатися прем'єри. Ці 15 секунд дали зрозуміти, що буде неймовірно душевна робота... та ще й на рідній мові. Чекаємо

У мене навертаються сльози, тому що я так довго чекала пісню українською мовою у вашому виконанні. Боже, Кароліно. Я щаслива за вас, щаслива, що ви виконуєте свої бажання і наші. Останнім часом дуже полюбила творчість українською мовою, чомусь так сильно заходить в душу.

Як красиво. З нетерпінням чекаємо. Нарешті довгоочікувана пісня українською!

Упродовж всієї війни РФ з Україною співачка мешкає та гастролює на території країни-агресора, чим викликала неабиякий осуд з боку співвітчизників. Проте інколи знаменитість вибухає ностальгією за старими часами й проситься на концерти до України.

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Автор: Віолетта Орлова