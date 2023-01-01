Співачка розповіла, як почула звуки вибухів, спілкуючись зі своїм братом телефоном.

Опальна співачка Ані Лорак, яка з 24 лютого 2022 року мовчала про війну в Україні, несподівано заговорила про неї, та ще й українською мовою.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому розповіла, як зідзвонювалася з братом з України на Новий 2023 рік і почула звуки вибухів.

"Минула ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було боляче спілкуватися з братом в той час як він переховувався в підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який повинен стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом з найголовнішим, що у нас може бути - з нашими сім'ями", - написала Лорак.

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Варто зазначити, що і цього разу вона не назвала Росію агресором і не сказала, що саме в Україні триває повномасштабна війна.

Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні

З 24 лютого 2022 року Лорак мовчить про війну в Україні. Вона лише публікує "порожні" пости, в яких розповідає, що несе цьому світу любов через музику.

Крім того, вона продовжує виступати в країні-агресорі, поки вона бомбить її рідну країну, в тому числі Чернівці, де народилася і виросла сама знаменитість.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак захотіла зібрати всю свою сім'ю разом.

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