Співачка захопила мережу / instagram.com/anilorak
Опальна співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в чорному роздільному купальнику і жовтих міні-шортах. Виявляється, зірка вирушила на відпочинок на Мальдіви, де і позувала на березі океану. Варто відзначити, що у Лорак довгі стрункі ніжки і красивий прес.
"Вау, яка фігура", "Милі кучерики", "Шикарна", "Яка красива", - пишуть шанувальники.
Співачка захопила мережу / instagram.com/anilorak
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