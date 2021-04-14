Співачка постала в літньому образі.

Опальна співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорному роздільному купальнику і жовтих міні-шортах. Виявляється, зірка вирушила на відпочинок на Мальдіви, де і позувала на березі океану. Варто відзначити, що у Лорак довгі стрункі ніжки і красивий прес.

"Вау, яка фігура", "Милі кучерики", "Шикарна", "Яка красива", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич