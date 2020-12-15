Сєдокова похвалилася ніжками / instagram.com/annasedokova
Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку дівчина позує, сидячи на паркані, в джинсовому костюмі. Анна одягла міні-шортики і оверсайз джинсівку. Також вона одягла босоніжки на високих підборах.
Цікаво, що Сєдокова одну ніжку закинула на іншу, при цьому однією рукою поправляючи капелюшок на голові. Фото вийшло яскравим і привабливим. Адже співачка показала не тільки стильний образ, але і стрункі ніжки.
Сєдокова похвалилася ніжками / instagram.com/annasedokova
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