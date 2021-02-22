Співачка постала у відвертому образі.

Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в ультраобтислому комбінезоні кольору хакі. Доповнила вона такий відвертий образ чорним поясом-баскою і ботильйонами на високих підборах зі шнурівкою.

Волосся співачка зібрала у хвіст. Також вона одягла сережки-кільця, які зараз в тренді.

"Поруч з люблячим чоловіком жінка розквітає і перетворюється", "Обожнюємо тебе", "Шикарно виглядаєте", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич