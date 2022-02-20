За словами співачки, вони з Янісом Тіммою були на межі розлучення.

Опальна співачка Анна Сєдокова, яка в 2020 році вийшла заміж за баскетболіста Яніса Тімму, заговорила про складнощі в їхніх стосунках.

За словами зірки, кілька разів вони були на межі розлучення. При цьому вони ніколи не здавалися і боролися один за одного.

"Ми могли б розлучитися сотні разів. Наші монстри в голові провокували нас тисячу разів, але ми ніколи не здавалися і продовжували боротися один за одного. Ні, бувало, звичайно, що один з нас припиняв, але тоді другий включав супершвидкість", - сказала Анна.

При цьому подружжя досі разом. Вони часто діляться з шанувальниками своїми буднями, розповідають про спільне життя та показують романтичні фото.

Варто відзначити, для Анни Сєдокової шлюб з Янісом Тіммою вже третій. Раніше вона була двічі заміжня і виховує трьох дітей - дочок Аліну і Моніку і сина Гектора. У шлюбі з баскетболістом поки у них дітей немає.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова показала свою найбільш розпусну сукню.

Вас також можуть зацікавити новини: