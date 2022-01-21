Сєдокова вийшла на публіку в білій сукні з відвертими вирізами на грудях і стегнах

Українська співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова показала наряд, який вона вважає самим ганебним. Артистка зізналася, що одного разу вона одягла розпусну сукню, яка стала одним з головних її конфузів.

Чесне зізнання про невдале вбрання Сєдокова зробила в новому відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка представила новий проект, в рамках якого вона буде обговорювати зі своїми подругами вдалі й невдалі вбрання.

"Мої кращі луки й помідори... Представляю вашій увазі нову рубрику "принижуй мене і домінуй"... У ній ми обговоримо мої кращі виходи та образи за 20 років кар'єри й спробуємо зрозуміти, чому я все-таки не найняла стиліста раніше і як виглядати так шикарно, щоб бути завжди на першій смузі газет. Гаразд, сподіваюся ви знаєте, про почуття гумору і самоіронії, яка завжди була моєю відмінною рисою", - написала Сєдокова.

У першому відео з нової рубрики вона вирішила показати саме розпусний наряд, який вона одягала в 2013 році. Тоді Сєдокова вийшла на публіку в білій сукні з відвертими вирізами на грудях і стегнах. Тканина була настільки тонкою, що просвічувала тіло артистки.

Невдала сукня виглядала максимально вульгарно. Воно оголювало чи не всі достоїнства Сєдокової. Сама співачка зазначила, що наряд створював відомий американський дизайнер.

"За цей лук мені буде соромно все моє життя. Я правда не знаю, як так лоханулася, тому що це плаття шив Майкл Костелло. Це дизайнер, який в Америці шиє для Бейонсе, Леді Гаги, всіх. Ми створили спеціально цю сукню для Премії "Муз-Тв", - розповіла співачка.

У коментарях користувачі написали, що сукня дійсно виглядає занадто розпусним, але сама співачка лише "вигравала" за рахунок такого вбрання, адже він показував її у всій красі.

Нагадаємо, нещодавно Сєдокова запідозрили в четвертій вагітності.

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