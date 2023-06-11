Вони не спілкуються вже багато років.

Популярна співачка Анна Трінчер неодноразово розповідала, що не спілкується з батьком вже шість років. Як виявилося, чоловік погано до неї ставився, через що вона не відчувала себе потрібною.

Як розповіла знаменитість в інста-сторіз, тато тягав її за волосся, кричав на неї, коли мами не було вдома. Але навіть незважаючи на це, вона тягнулася до нього. Однак емоційного контакту у них все одно не сталося.

"Він тягав мене за волосся... Кричав на мене... Погрожував зняти телевізор у моїй спальні і розбити його... У нього була неконтрольована агресія. Все це він робив, коли мами не було вдома. Він не займався моїм вихованням, а тільки говорив: "Я тобі куплю іграшку, а ти мене слухайся, добре?" - розповіла співачка.

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Вона додала, що тато ніяк не реагував на її успіхи. Він не ходив на її концерти. Як зізналася артистка, вона хотіла б з ним все це обговорити, але поки не готова.

Чим відома Анна Трінчер

Анна Трінчер здобула популярність після зйомок у серіалі "Школа". Пізніше вона з'явилася на шоу "Голос. Діти", проте перемогти їй не вдалося.

Але навіть незважаючи на це, вона все ж стала знаменитістю. Трінчер випустила кілька розривних хітів, а потім поповнила список найбільш топових артистів України.

Вона одружена з блогером Олександром Волошиним. Дітей у неї немає.

Нагадаємо, раніше Трінчер зворушила піснею "Кропива" про особисту історію.

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