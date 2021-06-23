Співачка показала фото / instagram.com/annatrincher_official
Українська співачка і блогер Анна Трінчер показала в інста-сторіз фотографії річної давності.
На знімках у Анни видно животик і пухкенькі щічки. Тому вона вирішила зайнятися собою і схуднути. За рік вона скинула сім кілограмів. І зупинятися на досягнутому Трінчер не збирається.
Також зірка додала, що ніколи навіть подумати не могла, що буде показувати колись ці фотографії.
"Тільки правильні звички і регулярність їх виконання призводять до успіху в будь-якій справі. Тому завдяки звичкам я і схудла", - сказала Анна.
Трінчер значно схудла / скріншот YouTube
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