Співачка значно схудла і привела своє тіло в тонус.

Українська співачка і блогер Анна Трінчер показала в інста-сторіз фотографії річної давності.

На знімках у Анни видно животик і пухкенькі щічки. Тому вона вирішила зайнятися собою і схуднути. За рік вона скинула сім кілограмів. І зупинятися на досягнутому Трінчер не збирається.

Також зірка додала, що ніколи навіть подумати не могла, що буде показувати колись ці фотографії.

"Тільки правильні звички і регулярність їх виконання призводять до успіху в будь-якій справі. Тому завдяки звичкам я і схудла", - сказала Анна.

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Автор: Діана Могилєвич