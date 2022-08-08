У Арестовича було три дружини, і від кожної є дитина.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович в інтерв'ю ЖВЛ розповів, як познайомився зі своєю нинішньою дружиною Анастасією, чи спілкується з колишніми дружинами і як виховує своїх дітей.

За словами Арестовича, він познайомився зі своєю дружиною Анастасією на своїх курсах з психології. Він побачив її в залі і вирішив запросити в кафе. Там він одразу їй повідомив, що вона буде його дружиною.

Втім, секс-символ уточнив, що з кожною дружиною у нього так було. Він одразу розумів, його це жінка чи ні. Він додав, що перебуває в хороших відносинах з усіма своїми колишніми, та й вони між собою спілкуються.

Крім того, у Арестовича було три дружини, і від кожної у нього є дитина - дві дочки і один син. Радник глави ОПУ розповів, що намагається багато часу приділяти своїм дітям і дозволяти їм все що вони хочуть.

Цікаво, що і про свої заробітки він повідав. Виявляється, що до війни Арестович заробляв 300 тисяч гривень на місяць, а зараз - більше. Завдяки таким заробіткам він забезпечує п'ять сімей і здійснив свою мрію - купив машину. Ось тільки власного житла у нього немає.

За словами улюбленця всіх українок, він знаходиться в списку людей на "ліквідацію", тому йому небезпечно прив'язуватися до одного місця проживання. Він змушений міняти квартири.

Раніше УНІАН розповів все що потрібно знати про "краша" всіх українок Олексія Арестовича.

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