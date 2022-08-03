3 серпня Олексій Арестович відзначає свій день народження.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович сьогодні, 3 серпня, відзначає своє 47-річчя. На честь цього дня він написав пост, в якому поміркував про своє призначення.

"Дідусь старенький, але йому ще не все одно. А не все одно йому на людей і весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. Зокрема, коли я виходжу до мікрофона, то реально ставлю собі завдання затулити вас від чорноти, з якої лізе до нас в душі війна. А коли організовую заняття - провести до світла", - написав Арестович у своєму Telegram-каналі.

"І люди прекрасно відчувають, що і як насправді. Ось і весь секрет. Спасибі вам, люди, що ви є. І світу спасибі. І Богу - особливо. Відмінно йде, на зліт", - додав "краш" українок.

Варто відзначити, що солодкоголосий Арестович став улюбленцем українок після початку повномасштабної війни. У мережі його охрестили "заспокійливим", бо після його вечірнього виходу в ефір багато людей заспокоювалися і йшли спати, попри активні бойові дії в країні і страх, що в будь-який момент ворожа ракета може прилетіти куди-завгодно.

Крім того, радник глави ОПУ підкорив дівчат не тільки своєю манерою спілкування і солодким голосом, а й привабливою зовнішністю. Арестович за знаком Зодіаку - Лев. Тому не дивно, що він завжди виглядає презентабельно.

Більш того, Арестович стежить за своїм зовнішнім виглядом. Неодноразово він говорив про те, що дуже любить поїсти солоденьке і ніколи собі в цьому не відмовляє. При цьому кожен день він ходить в спортзал.

Здавалося б, ідеальний чоловік. Українки так і норовлять зустріти його на вулицях Києва, щоб хоча б зробити спільне фото. І, звичайно, він не відмовить. Але на більше розраховувати не варто... Арестович щасливо одружений.

Відомо, що він був у шлюбі кілька разів. Останній раз він одружився в 2015 році на Анастасії Грибановій. У шлюбі у них народилося двоє дітей - син Олександр і дочка Вероніка. Також у нього є дитина від першого шлюбу - дочка Аеліта.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, завдяки чому став українським секс-символом.

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