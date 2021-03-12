Батько актора Майкл Гаммер полюбляв "жорсткі" вечірки.

Відомий американський журнал Vanity Fair опублікував раніше невідомі факти з життя сім'ї фігуранта недавнього секс-скандалу, актора Армі Гаммера.

Читайте такожФігурант секс-скандалу Армі Гаммер таємно виїхав з будинку, а у смітнику знайшли дивного манекенаУ публікації проводити паралель між похмурим сімейним минулим актора та його проблемами сьогодення.

Зазначається, що прапрадід Армі Гаммера Юліус Гаммер був членом Комуністичної партії та провів 12 років у в'язниці Сінг-Сінг за невдало проведений аборт. Його син Арманд в ранні роки був також пов'язаний з комуністами та провів десять років в Радянській Росії.

У Арманда, як і у його онука, були авторитарні манери в поводженні з жінками. Одна з безлічі його коханок, Марта Кауфман, розповіла, що часто була змушена підкорятися всім вимогам сексуального характеру, «навіть коли вони були жахливо принизливими».

Батько актора Майкл Гаммер полюбляв «жорсткі» вечірки, поки не зустрів матір Армі, Дрю Моблі.

Найдивнішим фактом про батька Гаммера журнал називає «секс-трон», яким Майкл володів і який він називав «стільцем для пустощів». Виглядав цей трон так: висотою близько семи футів, отвір в сидінні, клітка під ним та гак.

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Автор: УНІАН