Музикант обурив українців таким повідомленням.

Російський музикант Вася Обломов написав у Facebook, що прямих рейсів Москва-Київ не існує. За його словами, це "тупе" рішення.

"Давно хотів сказати. У світі немає жодного навіть недоумкуватого примату, який отримав би користь від тупої заборони прямих рейсів між Москвою і Києвом. Раніше радіти цьому міг власник Белавіа, але тепер і він не при справах. Всі, як літали, так і літають, тільки дуже незручно", - написав він.

Користувачі мережі по-різному відреагували на обурення Обломова. Хтось підтримав його, зазначивши, що це дійсно незручно. Але більшість людей сказали, що це було правильним рішенням, адже між Україною і Росією досі триває війна.

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"У нас 7 років війна з вашою країною і десятки тисяч загиблих, а вам тут прикро і обзиваєтеся через якісь транспортні незручності. Під час війни не всі рішення приймаються заради "користі". Дай бог вам стільки демократії, скільки справедливості у ваших обуреннях, гострий ви наш", "Я відчуваю радість, холодок навколо пупка і прекрасне почуття комфорту, коли росіянин відчуває дискомфорт. Мені ось, наприклад, теж багато чого не подобається. Війна, коли моїх громадян вбивають", "Дану незручність прибрати дуже просто: Росія прибирає своїх окупантів з Криму і Донбасу, а Україна скасовує заборону на прямі перельоти з Москви до Києва. Ось бачите як просто", "Думаю, що пряме авіасполучення в умовах війни дивно б виглядало", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич