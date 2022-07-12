Уряд країни протягом чотирьох місяців розглядав документи, подані на візу. В результаті Лепсу відмовили в оформленні дозволу на в'їзд.

Російський співак Григорій Лепс, який підтримав криваву політику Путіна і неодноразово їздив на тимчасово окуповані території з пропагандистськими концертами, потрапив у неприємну ситуацію.

Чотири місяці тому він подав документи в посольство, щоб отримати візу і відвідати Велику Британію. Після місяців розгляду його справи, співакові відмовили. Схоже, виконавець пісні "Я уеду жить в Лондон", найближчим часом це місто точно не відвідає.

Про це пишуть росЗМІ. Відомо, що артист вже прокоментував відмову у візі.

"Наше улюблене місто, але мене вже туди не пускають", - сказав Григорій.

Крім того, він не може потрапити ще й до Німеччини, де у нього запланований тур. Заходи переносяться вже втретє.

"Я абсолютно впевнений, що він відбудеться - організатори на зв'язку. Хоча, враховуючи сучасні реалії і те, що відбувається в світі, який збожеволів, не знаю, як це буде. Але я завжди готовий: валіза у мене завжди зібрана", - цитує видання слова Лепса.

Нагадаємо, нещодавно Лепс виступив на Донбасі і присвятив пісню вбитим окупантам.

Вас також можуть зацікавити новини: