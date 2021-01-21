Реперша показала череп шестирічної дитини.

Відома реперша Азілія Бенкс показала в інста-сторіз череп шестирічної дівчинки.

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Раніше вона викопала останки свого померлого кота і зварила їх. А тепер показує череп. За словами Бенкс, дівчинка померла від травми голови.

А купила вона череп через Інтернет, так як колекціонує різні останки. Крім того, вона додала, що кістки - це місце, де зберігається енергія людини. Саме тому вона і захоплюється таксидермією.

Хто така Азілія Бенкс:

Азілія Аманда Бенкс народилася 31 травня 1991 року

У лютому 2009 року Азілія під псевдонімом Miss Bank$ виклала в інтернет свій дебютний запис "Gimme a Chance", до якої додавався трек "Seventeen"

У 2017 році вийшов фільм "Любов збиває з рими", в якому Азілія Бенкс зіграла головну роль

Бенкс ідентифікує себе як бісексуала

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Автор: Діана Могилєвич