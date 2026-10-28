Від номінанта на 'Оскар': вийшов трейлер фільму 'Попіл і олівці' про українських дітей під час війни

В український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

Вийшов український трейдер документального фільму "Попіл і олівці" (Ash and Crayons), що розповідає про долі вісьмох українських дітей, які пережили російські атаки, поранення та депортацію.

Зняв стрічку відомий ізраїльсько-американський режисер Євген Афінеєвський, номінований на премію "Оскар" за документальний фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (2015).

Поєднуючи документальні кадри з анімацією українських митців, його нова стрічка дає голос дітям, чиї історії свідчать про наслідки війни для наймолодших українців.

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Маленькі герої картини, попри пережите жахіття, продовжують мріяти, прагнути своїх цілей і уявляти власне майбутнє. Їхні історії нагадують про те, що війна забирає в дітей відчуття безпеки й змінює їхнє життя, але не скасовує їхнього права на мрії, можливості та мирне майбутнє.

Фільм уже отримав низку міжнародних відзнак. Серед них – нагорода за найкращий повнометражний документальний фільм на Raindance Film Festival у Лондоні, спеціальна нагорода журі в категорії News & Documentaries та спеціальна відзнака AMADE на 64-му телевізійному фестивалі в Монте-Карло, а також відзнака Most Valuable Documentary of the Year від Cinema for Peace Awards.

Як повідомила пресслужба кінодостриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

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