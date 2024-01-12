Зірка з великою любов'ю та повагою пригадала роки їхньої міцної дружби зі співаком.

Народна артистка України Ольга Сумська припустила, чому її близький друг, співак Віталій Білоножко пішов з життя раптово та передчасно.

В інтерв'ю OBOZ.UA акторка зазначила, що співак останні роки "не мав затребуваності, якої вартий". Інколи у його очах була туга. Сумська зазначила, що їх із сім'єю Білоножкі поєднує міцна дружба. Співак завжди запрошував на концерти, сипав компліментами та телефонував.

"Щоразу, коли виходив по телебаченню якийсь сюжет про нашу родину, він завжди телефонував і ділився емоціями. Коли зустрічав нас з чоловіком, оксамитовим тембром вітався, сипав компліменти. Співав: "Я Віталік, ти – Віталік, обоє ми – Віталіки". Він був дуже світлою людиною. Справжній народний артист України. Знаєте, абсолютно не віриться в те, що сталося, бо він був, як всім здавалося, в чудовій формі", - поділилася артистка.

Сумська припустила, що Білоножко хвилювався через те, що не був таким затребуваним, як хотілося б.

"Ми не знаємо всіх обставин, але інколи бачила тугу в його очах. Насамперед через те, що не мав затребуваності, якої вартий. Він прекрасний співак, якого могли би частіше запрошувати. Можливо, це підкосило. Візьміть будь-яку його пісню – так зворушливо може заспівати тільки Білоножко", - зазначила акторка.

Також Сумська пригадала, що у Білоножка було неперевершене почуття гумору. Він завжди "дуже влучно вмів щось підкреслити або симпатично підколоти".

"Він часто мені по телефону наспівував нові пісні. Надсилав "риби", без фонограми, просто спів наживо. І запитував: "Як тобі, Олюню?". Ще часто називав мене "Лялюня", бо мене батьки так називали. Я завжди дякувала за те, що маю честь бути першим слухачем. Знаєте, таких пісень зараз не вистачає. А ще більше нам не вистачатиме самого Віталія Білоножка. Це велика втрата", - зазначила Сумська.

Смерть Віталія Білоножка

Народний артист України Віталій Білоножко помер в ніч на 9 січня внаслідок зупинки серця. Дружина Світлана Білоножко зазначила, що в той момент артист перебував у лікарні.

Ввечері жінка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що прощання з ним відбудеться у Національній Філармонії України 12 січня об 11:30-14:00.

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