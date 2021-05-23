Жінка пояснила, чому між ними зникли почуття.

Колишня дружина українського дизайнера Андре Тана Аліна Харечко прокоментувала новину про розлучення.

У "Світському житті" вона розповіла, що їхній шлюб розпався через те, що вони багато працювали та й усі розмови були лише про роботу.

Читайте також"Я залишив їй усе": Андре Тан повідомив про розлучення з дружиною (відео)"Наш шлюб розпався через те, що багато працювали разом... І коли ввечері з чоловіком ти обговорюєш нового фінансового директора або структуру компанії, або стратегію компанії, то, як правило, це починає займати 99% вашого часу... І скоріш за все, це теж моя помилка як дівчинки, тому що я повинна була бути дівчинкою вдома і не говорити так багато про бізнес вдома. Тому я візьму тут 50% відсотків провини на себе і скажу, що багато в чому винна я", - сказала Аліна.

Також Аліна прокоментувала заяву екс-чоловіка щодо того, що він залишив їй і доньці усе майно.

"Я вдячна йому, що він залишив мені будинок, що він залишив мені автівку, тому що все одно бренд багато в чому розвивався саме завдяки йому, його таланту, його геніальності", - сказала жінка.

Розлучення Андре Тана з дружиною

Відомий український дизайнер Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко. У шлюбі вони прожили дев'ять років.

Причиною розлучення він назвав дизайнерські амбіції колишньої дружини.

За його словами, при розлученні він залишив дружині все їхнє майно: великий будинок з великою ділянкою землі й навіть купив новий автомобіль.

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Автор: Ольга Робейко