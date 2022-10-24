Сім'я Григорія Решетніка родом з Миколаєва. Війна застала їх саме там, але ведучий наполіг на евакуації.

Рідне місто телеведучого Григорія Решетніка - Миколаїв. Зараз це чи не найбільш частообстрілюване окупантами місце. Сім'я Решетніків в інтерв'ю програмі ЖВЛ розповіла про те, які новини звідти їм відомі і як вивозили батьків Гриші.

Так, пара з сумом розповіла про те, що багато знакових для них місць не вціліли. Наприклад, окупанти розбомбили університет, де колись навчався Григорій.

"Зруйнували ДК, де ми колись на сцені виступали. Ці кадри... Ночами не спиш через них", - сказав телеведучий.

Також він поділився, що йому вдалося вивезти звідти своїх батьків. Хоча спочатку тато і мама Гриші не хотіли покидати домівки.

"Батьки кілька тижнів були в Миколаєві. Тато не хотів їхати, а у мами починалися вже нервові зриви. Я вів спочатку дискусії з батьком, але коли "прилетіло" на зупинку в декількох сотнях метрів від будинку батьків, я просто сказав, що потрібно терміново евакуюватися. Поки домовлявся про це, ще одне життя прожив. Аж мурашки по тілу", - згадує Решетник.

Зараз батьки і Григорія, і Христини живуть в Івано-Франківську. Сам ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" теж був у цьому місті після повномасштабного вторгнення. Попри те, що йому можна виїхати за кордон як багатодітному батькові, сім'я прийняла рішення залишатися в рідній країні і підтримувати її в такий непростий час. Нещодавно вони повернулися додому до Києва.

Нагадаємо, "Холостяк" висміяв перенесення шоу і показав кумедні фото з ведучим Решетніком.

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