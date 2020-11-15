Модель порадувала фанатів новим знімком.

Відома модель Белла Хадід часто знімається в різних фотосесіях. Цього разу вона постала в новому образі.

В Instagram зірка опублікувала фото, на якому позує сидячи в нюдових трусиках і червоних лакових ботфортах. На голову вона одягла червону перуку з прямими локонами. При цьому груди були повністю оголеними. Модель спробувала їх прикрити однією рукою, але їй це не зовсім вдалося.

Чим відома Белла Хадід:

Белла народилася 9 жовтня 1996 року в Лос-Анджелесі

Белла зробила пластики носа і губ. Її риси обличчя змінилися, що дозволило 16-річній красуні почати свій шлях у фешен-бізнесі

Кар'єра почалася в серпні 2014 року, коли Белла уклала контракт з IMG Models

Потім були фотосесії та обкладинки багатьох відомих глянцевих журналів, серед яких Bazaar і Fashion Book

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Автор: Діана Могилєвич