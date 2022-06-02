Співачка красномовно підтримала Україну.

Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті розгорнула прапор України і поцілувала його. Таким чином вона висловила солідарність українському народові у війні, яку 24 лютого 2022 року на нашій території розв'язала Росія.

Так, на концерті Айліш була українська співачка Jerry Heil. Зараз вона їздить Європою і виступає на благодійних концертах на підтримку Україні.

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велике спасибі за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - написала Jerry Heil у своєму Instagram.

Після того як Біллі взяла прапор, вона його поцілувала і заспівала пісню Happier Than Ever.

Нагадаємо, раніше Rammstein на своєму концерті в Цюриху розгорнув прапор України.

"Рука об руку, більше ніколи не будемо самотніми", - повідомила прес-служба групи на сторінці в Facebook.

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