Нещодавно вийшов документальний фільм про співачку, в якому розповідається про стосунки та розставання пари.

Відома американська співачка Біллі Айліш попросила фанатів не атакувати її колишнього хлопця після одкровень про особисте життя в документальному фільмі «Злегка розмитий світ», який нещодавно вийшов.

Читайте такожПро розставання з хлопцем та дружбу з Джастіном Бібером: вийшов фільм про Біллі АйлішВідповідний заклик до 77-мільйонної аудиторії вона опублікувала в Instagram.

«Шанувальники, пам'ятайте: будьте ласкаві до людей, незважаючи ні на що. Я люблю вас і дякую за те, що захищаєте мене, але будьте доброзичливими!» - зазначила вона.

У фільмі співачка зізналася, що досі відчуває до хлопця сильні почуття:

«Я все ще кохаю його, і це все ускладнює. Я не забула його і не знайшла іншого бойфренда. Я не переставала його кохати. Я просто якийсь час не бачилася з ним. Але постійно думала: «Це ж треба, я так сильно сумую за тобою, переживаю весь час, але при цьому я не хочу того, що хочеш ти, а ти не хочеш того, що хочу я». Але я не хочу виправляти його. І не можу. Я пробувала».

Фільм про Біллі Айліш: що відомо

Прем'єра фільму на Apple TV+ відбулася 26 лютого 2021 року.

Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).

Стрічка розповідає про становлення Айлиш.

У картині показані професійне та особисте життя юної зірки, в тому числі розповідається про розставання з Брендоном Квентіном Адамсом (репер 7: AMP).

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Автор: УНІАН