Понад 60 днів у Сєвєродонецьку тривали майже цілодобові бої з російськими окупантами. За словами воїна, на фронті найстрашніші в житті телефоні дзвінки рідним загиблих військових.

25 червня місто Сєвєродонецьк повністю перейшло під контроль російських окупантів. Українські війська, які героїчно тримали оборону міста, відійшли на більш підготовлені оборонні позиції.

Боєць батальйону "Свобода" маріуполець Володимир Ращук, а в довоєнному житті - актор театру і кіно, музикант - був одним із тих героїв, які стримували навалу рашистів на Луганщині - у Рубіжному і Сєвєродонецьку. Його дружина - Вікторія Білан - поділилася на своїй сторінці в Instagram емоціями, які пережив воїн на передовій.

"60 днів цілодобових боїв у Сіверськодонецьку позаду… Мій Герой повернувся. Стомлений… сивий… сумний через втрати побратимів… поранений… тричі контужений… але живий, дякувати Богу! Побачила рану… трохи не зомліла… кажу, чому не зашили? "Бо тоді треба було б їхати у шпиталь, а я не маю права залишати своїх хлопців… так і продовжував воювати…" Ну от як це витримати?" - написала Білан.

За словами жінки, вона вперше за часи війни в Україні на свої очі побачила, як її чоловік - Володимир Ращук - плаче: "так щиро… по-дитячому…".

"Питаю: "…страшно було?" Каже: "…ні, не страшно… боляче втрачати найкращих хлопців, цвіт Нації! Тяжко повідомляти рідним про загибель їх близьких… це бодай найстрашніші телефоні дзвінки в житті… але це справа честі командира особисто підтримати і зізнатись у любові та повазі до побратимів… і подякувати за гідних синів…"", - поділилася Вікторія розповідями чоловіка-військового.

Вона наголосила, що Україні перемога у війні з Росією дається страшною ціною, але ми обов’язково здолаємо ворога!

"Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо! Моліться дівчатка… обов’язково моліться за наших захисників… вони це дуже відчувають і тримаються, як би складно не було! Бережи Всевишній тебе і всіх наших мужніх Героїв! Борони Боже Україну! Матінко Божа захисти українців", - закликала дружина "свободівця".

Бої за Сєвєродонецьк: що відомо про вихід ЗСУ з міста

Як повідомляв УНІАН, росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції в Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українських військових доведеться відводити з Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки не йдеться.

За даними Нацгвардії, вихід ЗСУ з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися в більш безпечних районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

Довідка УНІАН. Володимир Ращук народився 11 жовтня 1987 року у Маріуполі Донецької області. Український актор театру та кіно, музикант, співак.

В юності активно займався спортом, має розряди з водного поло та волейболу. Кандидат у майстри спорту з вільної боротьби.

2010 року закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2007 року – актор Національного академічного драматичного театру російської драми ім. Лесі Українки.

Широкій публіці став відомий завдяки роботам у кіно. Зніматися почав із 2008 року. Зіграв ролі у картинах "Про Любов" (Олег), "Матч" (Григорій Кірєєв), "Здрастуйте, мамо!" (Макс), "Джамайка" (Дмитро) та ін.

Одружений на українській акторці та співачці Вікторії Білан. Виховують доньку Катерину.

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