За його словами, в місті вже призначили "свого" коменданта. Виїхати з окупованого Сєвєродонецька можна тільки на підконтрольну росіянами територію.

Наразі російські окупанти повністю захопили і контролюють місто Сєвєродонецьк. ЗСУ відійшли на більш підготовлені оборонні позиції.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Місто вже повністю під окупацією Російською Федерацією, вони намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось "коменданта", збирають якийсь актив. Ну мабуть з їхнього (окупантів - УНІАН) погляду це необхідно робити. З іншої точки зору, місто настільки знищене, що, чесно кажучи, людям буде важко справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", – зазначив Стрюк.

За його словами, жителі можуть покинути захоплений Сєвєродонецьк тільки в бік окупованої території.

"Якщо буде можливість потрапити на підконтрольну територію України, так би мовити, на велику землю, то безумовно ми будемо цьому сприяти. Але фактично такої можливості немає", - сказав Стрюк.

Він зазначив, що місцеві люди, які перебували на території заводу "Азот", вже залишають її. Окупанти активно знімають це для пропагандистських роликів.

"Люди пережили майже три місяці в укриттях і підвалах, їм досить складно емоційно і психологічно. Вони потребують медичної та психологічної допомоги", - підкреслив Стрюк.

За його словами, в місцевій лікарні українською владою раніше зроблений достатній запас медикаментів.

На питання про те, куди відійшли українські військові, Стрюк повідомив, що "вони відійшли на підготовлені оборонні позиції".

Як повідомляв УНІАН, росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції в Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українських військових доведеться відводити з Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки не йдеться.

За даними Нацгвардії, вихід ЗСУ з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися в більш безпечних районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

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