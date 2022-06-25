Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному.

Вихід з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це в ефірі телемарафону пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

Він додав, що ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами: "Утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу".

Операція по відходу тривала кілька днів, а відхід на укріплені позиції допоможе ЗСУ у майбутньому.

"Якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати у тій самій ситуації, в якій перебували ми", - пояснив Старський.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції у Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію, на що захисникам знадобиться кілька днів.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, аналізують в американському Інституті вивчення війни.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки мова не йде.

В ОП переконують, що військових вдалося вивести з Гірського та Золотого ще до того, як кільце там замкнулося.

Окупанти мають намір оточити ЗСУ в Луганській області.

У суботу вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській, Львівській та Чернігівській області, цілячись переважно у військові об'єкти.

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