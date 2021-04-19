У США на 52-му році життя помер відомий репер Black Rob (справжнє ім'я - Роберт Росс).
Читайте такожПомер відомий американський репер DMXПро це 17 квітня повідомило видання The Sun.
Зазначається, що він помер у лікарні в Атланті. Перед цим в мережі з'явилося відео з проханням допомогти пацієнту з оплатою рахунків за лікування та умови перебування.
Про смерть репера розповів його колега з Bad Boy Records Марк Каррі. За його словами, останнім часом хіп-хоп-спільнота «намагалася допомогти Россу встати на ноги». Він вважає, що ситуація схожа із загибеллю репера DMX.
За інформацією TMZ, стан Black Rob неухильно погіршувався протягом останніх п'яти років - «кілька інсультів та інші недуги».
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