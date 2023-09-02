Продавець риби нарешті зрозумів, чому його дивиться так багато українців.

Блогер Джіджі Пешеріа з Неаполя, якого у мережі називають "близнюком" та "двійником" президента України Володимира Зеленського, "розірвав" TikTok новим відео. Він показав, що зрозумів, чому його так полюбили українців.

Продавець риби записав відео під пісню Jerry Heil. Блогер танцював та посміхався на камеру. У цей час лунали слова: "Козацькому роду нема переводу".

Пешеріа вперше використав для своїх відео українську музику. Блогер отримує чимало схвальних коментарів від користувачів з нашої країни. Ймовірно, нині "близнюк" Зеленського хотів підтримати українців.

Нове відео насмішило та потішило користувачів. У коментарях українці жартують та пишуть:

"Успішна українізація"

"Те, на що чекали усі українці"

"Наш козак, молодець"

"А він не українець?"

"Ну точно близнюк! Копія!".

Нове відео з "близнюком" Зеленського

Що відомо про "двійника" Зеленського з Неаполя

Блогер Пешеріа прославився ще давно. Проте українці побачили його лише декілька місяців тому. Вони одразу ж помітили, що чоловік дуже схожий на Зеленського.

Сам блогер про це, мабуть, не здогадувався. Він був простим продавцем риби та підкорив мережу тим, що дуже швидко говорив та кумедно їв на камеру. Нині ж він має понад мільйон підписників у TikTok.

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