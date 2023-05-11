Діма Варварук любить хайпувати в мережі.

Український блогер з Івано-Франківська Дмитро Варварук зізнався, скільки заробляє щомісяця. За його словами, сторінка в Instagram приносить йому дуже хороший дохід.

Реклама у Варварука коштує 110 тисяч гривень. Саме завдяки рекламодавцям щомісячний заробіток блогера становить мільйон гривень. Така сума дозволяє Дмитру скуповувати нерухомість і автомобілі.

Як він розповів у програмі ЖВЛ, він придбав будинок за 300 тисяч доларів, ще за 100 тисяч доларів квартиру. Машина йому обійшлася в 60-70 тисяч доларів.

Варто відзначити, що незважаючи на комплекси, які були у Дмитра в дитинстві, він став дуже популярним блогером. У соцмережах за ним стежать понад мільйон людей.

Чим відомий Дмитро Варварук

У 2017 році Дмитро знявся в кліпі DZIDZIO "Банда-банда", зігравши одну з головних ролей. У 2020 році випустив пародію на пісню "Валентинка" разом з блогеркою Юлією Вербою. Ще через рік він знявся у фільмі DZIDZIO "Де гроші?"

У червні 2022 року випустив пародію на пісню переможця конкурсу Євробачення – Kalush Orchestra. У ній є такі слова: "Євдокія, бабо. Бабо, Євдокія. Засіває поле, а Росія тліє".

Саме завдяки жартівливим відео Діма став популярним в мережі.

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