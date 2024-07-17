Зірка мережі емоційно відреагував на таке рішення.

Відомий український блогер Олександр Волошин опинився у базі "Миротворець". Причиною стали його скандальні висловлювання про "мир" з Росією та завершення війни в Україні за "за правилами РФ".

Як відомо, центр "Миротворець" – це громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти нацбезпеки України. Засновники бази зазначили на сайті, що блогер "брав участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширював російську пропаганду".

На сайті "Миротворець" згадано останні одіозні висловлювання Волошина після удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Тоді інфлюенсер, у якого понад 1 мільйон підписників, говорив, що Україна нібито "не вивозить війну" та закликав "грати за правилами Росії".

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У своєму Instagram блогер опублікував допис з реакцією на внесення його до "Миротворця". Він був шокований і спочатку навіть не повірив, що це правда. Олександр каже, що усвідомив свою помилку і раніше вже перепросив у всіх українців, кого зачепив своїми словами:

Мені порівняли з сепаратистом. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив… Думав, що товариш вирішив мене розіграти, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та чого очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. При тому, що я вже сто разів казав, що я не маю рації й визнав свою помилку.

Зірка мережі переконаний, що потрапляння до "Миротворця" негативно вплине на його репутацію і він стане "ворогом народу". На додаток, Волошин наголосив, що категорично не погоджується із звинуваченнями в розповсюдженні російської пропаганди та замаху на суверенітет України. Саме про це йдеться на сайті "Миротворець".

"Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують на*уй, зроблять ворогом народу. При чому зроблять так, щоб люди реально в це повірили. Щось придумають як це зробити. Зробити людину антигероєм дуже легко", – додав інфлюенсер.

Нагадаємо, раніше Раміна "накинулась" на Волошина за його заклики до миру з РФ.

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