За словами Беспалова, Попов спочатку був в Америці, а потім в Росії.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі повідомив, що екс-коханий співачки Тіна Кароль поїхав до Росії. За його словами, це стало відомо завдяки його геолокації в Instagram.

"Цікаво, чим Попов там займається? Робота, просто "подорож", або, може, щось інше? Але цікаво виходить: українець, який мовчить про війну і геолокація в країні боліт", - говорить Беспалов.

Він додав, що Антон Попов і Тіна Кароль розлучилися на початку повномасштабного російського вторгнення. Беспалов каже, що перший час екс-гітарист артистки, який працював з нею більше 10 років, жив в Америці, потім, швидше за все, переїхав в РФ.

Відео дня

До слова, зараз Попов приховав свою геолокацію, тому дізнатися його нинішнє місцезнаходження - неможливо.

Роман Тіни Кароль та Антона Попова

Раніше Богдан Беспалов повідомив, що Кароль перебувала у стосунках з Поповим. Їх бачили з Антоном Поповим на одному з курортів в Карпатах. Вони жили в будиночку скандинавського стилю з однією спальнею.

Пізніше він повідомив, що вони розлучилися. Новим обранцем співачки став танцюрист Діма Жук. За словами Беспалова, Жук "вичепив собі впливову жінку", однак, продовжив блогер, це не допомогло розвитку його кар'єри.

Вас також можуть зацікавити новини: