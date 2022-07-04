2 липня вона намагалася повернутися на Батьківщину, але через відсутність техпаспорта на машину її не впустили.

Блогерка Раміна у себе в Instagram-блозі повідомила про скандальну ситуацію, яка трапилася з нею на угорському кордоні. 2 липня вона намагалася в'їхати в Україну, але їй відмовили через відсутність оригіналу техпаспорта на машину. Раміна не розгубилася - проїхала через інший кордон.

"Після вчорашньої зустрічі з бидлом на угорському кордоні, нам довелося їхати в Румунію. Собаки хочуть їсти, змучені, ми з мамою теж безсилі, я в аху*ї від поведінки прикордонників, але треба пробувати прорватися через інший кордон. Десь о 01:00 ми доїхали до угорсько-румунського кордону. Була велика черга. Десь машин 30 перед нами", - поділилася блогерка.

Однак інцидент залишив поганий відбиток. Зірка зізналася - проблема була не тільки у відсутності документа, але і в грубості з боку працівників прикордонної служби.

"На Росії поводяться на кордоні так само як вчора зі мною поводилися угорці. Не найкращий приклад для наслідування. Я не кажу, що всі угорці бидловаті.

Скрізь є нормальні люди. Але приклад прем'єра Угорщини, прикордонників і чоловіка на ресепшен в Будапешті, який хотів здерти з нас 60€ за проживання собак, говорять про те, що вони не розуміють, що таке співчуття. Що таке, коли твого сусіда бомблять, а ти удаєш, що не розумієш людську мову", - підкреслила Есхакзай.

Нагадаємо, автор YouTube-каналу "Ходят слухи" розповіла, як її не пустили в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: