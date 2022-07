Автор YouTube-каналу "Ходят слухи" поділилася історією у себе на сторінці в Instagram.

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай довгий час перебувала за кордоном. Судячи з її Instagram-блогу, там вона займалася зйомкою випусків для YouTube-каналу "Ходят слухи".

Ще в червні Раміна анонсувала своє повернення на Батьківщину. Заявила, що квартира у неї проплачена до кінця червня, тому приблизно в цей час хоче повернутися в Київ. Увечері 2 липня зірка поділилася - їй не дозволили перетнути кордон. Причина - відсутність техпаспорту на автомобіль.

До цього, як повідомила Раміна, вона спокійно перетинала кордон, пред'являючи реєстраційні документи на машину в додатку "Дія". Однак митниці Угорщини такий варіант не підійшов.

"Сьогодні я хотіла перетнути кордон України. На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що потрібно було зупинитися. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?". Вона сказала: "NO". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт втрачений, але є в додатку "Дія". Я зробила їм переклад документа на угорську мову. Далі почався цирк. До мене підійшли 3 людини, один з яких говорить англійською. Я пояснила йому ситуацію. Після чого вони сказали, що мене не можуть пропустити. Або я повинна залишити машину і йти пішки, або розвернутися назад в Європу. Я сказала: "Ви розумієте, що в моїй країні війна?". Вони сказали: "Такі правила в Угорщині", - поділилася Раміна Есхакзай.

Блогерка зазначила, що вона змушена була розвернутися, щоб спробувати перетнути кордон через іншу країну.

Нагадаємо, раніше Раміна не стримала сліз, говорячи про нареченого, який пішов воювати за Україну.

