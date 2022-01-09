Фоловерів знаменитості обурило те, що вона все частіше подорожує без трьох маленьких дітей.

Блогерка-мільйонниця Софія Стужук емоційно відповіла на хвилю хейту щодо її подорожей без дітей та побудови нових стосунків.

Публікація на тему материнства з’явилася в Instagram блогерки.

Фоловери почали масово писати Софії, що зараз вона стала поганим прикладом матері, адже надає перевагу новому коханому, а не дітям. Зірка відповіла на кілька таких питань у сторіс.

Читайте також"Найкращий Новий рік": блогерка Софія Стужук показала обійми в ліжку з коханим (фото)Згодом Стужук написала довгий пост щодо цього й навіть закрила коментарі, щоб уникнути нової хвилі хейту.

"Моя система цінностей та координат завжди була сім'я. Я людина, в якій кохання море. Я потребую дарувати його і отримувати. Я кайфую бути в одних стосунках більше, ніж у свободі. Я люблю бути мамою і дуже люблю своїх дітей. Дуже. Як у будь-якої нормальної мами у мене часто бувають і докори совісті та пригнічення себе відчуттям недостатньо хорошої мами. Я знаю, скільки болю я пережила, коли зруйнувалась моя сім'я, бо це була моя найважливіша цінність. Проте цінності себе в мене було мінімум. Я знаю, який шлях я пройшла до того, щоб нарешті зрозуміти, що я багатогранна, і ролей у мене багато. І перша - жіноча, а лише потім партнера/дружини/мами/блогера/бізнесблабла та ін. І що я нікому нічого не винна. Я просто маю бути щасливою. А для цього мені потрібно робити те, що я хочу, і що для мене важливо", – написала Стужук.

За словами блогерки, аби створити нову сім’ю, вона повинна бути гідною тієї людини, яку б хотіла бачити поруч із собою. Для побудови нових стосунків їй потрібен час та простір. Саме цим вона зараз займається.

Хочу дати дітям гідний приклад мами, успішної та щасливої людини, адекватних стосунків та моделі сім'ї, чоловічу рольову модель, приклад любові та кохання батьків. У мене все, – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Софія Стужук показала підписникам свого нового хлопця.

Чоловік Софії Стужук, теж блогер, помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу. У самої Софії – троє дітей.

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