Телеведуча підтримала жінок, які борються з онкологією.

Українська телеведуча Марічка Падалко взяла участь у благодійному забігу на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози.

"Жінки повинні довго жити, а не рано вмирати! Сьогодні по всьому світу проходить благодійний забіг на підтримку тих, хто бореться з раком молочної залози. Це забіг про життя і про одужання", - написала Марічка у своєму інста-блозі.

Також вона додала, що жінкам потрібно проходити щорічний огляд.

"Не забуваємо, дівчата, цього місяця - День боротьби з раком молочної залози як ще одне нагадування про щорічний огляд. Я вам ще раз нагадаю, коли зроблю свій", - підсумувала Падалко.

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Спочатку вона працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках.

У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі. Разом з Єгором Гордєєвим вела випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми.

У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". На даний момент - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Також Марічка одружена з Єгором Соболєвим і має трьох дітей - Михайла, Марію і Катерину.

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Автор: Діана Могилєвич