Актор заявив, що відчуває себе "на останньому подиху".

Відомий голлівудський актор Бред Пітт оголосив про останній етап своєї творчої кар'єри.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу GQ, знявшись для обкладинки видання.

Пітт багато розмірковує про те, якими саме будуть його останні миті на акторському терені.

"Я вважаю себе на останньому подиху, останньому семестрі або триместрі. Що буде в цьому розділі? І як я хочу це спроектувати?" - Питається актор.

Однією з частин цього великого процесу стало вивчення Пітом своїх снів. Він зберігає біля ліжка папір та ручку, щоб записати все одразу після пробудження.

"Я виявив, що це дуже корисно. Мені цікаво, що там відбувається, коли я не біля керма", - сказав Пітт.

За словами актора, протягом 4-5 років найчастіше йому снилося, що хтось нападе на нього з ножем.

"Це завжди було вночі, у темряві. Я йшов тротуаром у парку або вздовж набережної, і коли я проходив під вуличним ліхтарем, як у екзорциста, хтось вистрибував з прірви і встромляв мені ніж у ребра. Або я помічав, що за мною стежать, а потім хтось підходив до мене збоку. Я розумів, що потрапив у пастку, і мені хотіли завдати серйозної шкоди. Або мене переслідували по дому з дитиною, якій я допоміг би втекти, але мене затискали на веранді і вбивали. Щоразу був зарізаний і прокидався в жаху", - згадує Пітт.

Також знаменитість копається в спогадах про власне минуле в пошуках мудрості, яка була набута ним у життєвих труднощах.

"Тут, в Каліфорнії багато говорять про те, щоб "бути справжнім собою". Мене б це мучило, але що значить "справжній"? Для мене це означало визнання тих глибоких шрамів, які ми маємо", - зазначив Пітт.

Відчуття, що кар'єра добігає кінця, стало однією з причин, чому актор все частіше займається продюсуванням. Він не тільки підтримує молодих творців, а й просуває картини вже визнаних геніїв кіно.

Також в цьому інтерв'ю Пітт поділився незвичайною проблемою - йому складно запам'ятовувати обличчя людей. Актор вважає, що може страждати прозопагнозією. Ця хвороба, відома як лицьова сліпота, проявляється в нездатності впізнавати обличчя людей.

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