Тепер у неї велика гематома.

Євгенія Емеральд, яка стала популярною на початку повномасштабного російського вторгнення, розповіла, як впала на льоду і сильно травмувала коліно.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що після падіння у неї з'явилися гематома і синці. Ходити вона може, однак, як пожартувала Емеральд, стояти на колінах - ні.

"Мені навіть здається, що у мене був якийсь больовий шок. Вдарилася тим коліном, де у мене була дуже сильна травма", - розповіла Емеральд.

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Крім того, Євгенія додала, що коліно - це її хворе місце, тому що вона вже не перший раз його травмує. Колись вона впала зі сноуборду і теж отримала травму.

Емеральд відзначила і те, що незабаром у неї день народження. А перед цим днем, продовжила дівчина, доля її ніби випробовує на міцність - то вона падає, то у неї все з рук валитися, то автомобіль перестає їхати.

Нагадаємо, раніше Емеральд вперше зізналася, що її зґвалтували в 14 років. Колишня військова тільки недавно згадала про цю сторінку свого життя.

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