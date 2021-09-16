Зірка "Піратів Карибського моря" похвалився екстремальним захопленням.

Голлівудський актор Орландо Блум, відомий своєю любов'ю до веслування, похвалився екстремальною морською прогулянкою на дошці, коли під ним плавала акула.

Вражаюче відео зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Паддлбордінг з великою білою акулою. Коли страх стає твоїм другом", - підписав Блум хвилинний ролик.

На відео 44-річний актор без будь-якого захисного спорядження гребе по воді, сидячи на дошці. У цей час поруч і прямо під ним рухаються зловісні темні обриси білої акули.

Читайте такожУ Кеті Перрі і Орландо Блума народилася дочка (фото)Ролик був знятий біля берегів Малібу в американському штаті Каліфорнія.

"Акули - справжні зірки морів. Але поруч з ним сам Леголас. Це круто!" - підписав відео оператор Карлос Гауна.

Однак фанатів Орландо Блума така "сусідка" їх кумира стривожила. Свою стурбованість вони висловили в коментарях:

"Що може піти не так з цією ідеєю?"

"Друже, будь в безпеці"

"Боже, це безумство!"

Не залишилася осторонь і його дружина, співачка Кеті Перрі, яка, вочевидь, пожартувала щодо блідості свого чоловіка на відео.

"Крихітко, наступного разу, виходячи на вулицю, намажся арахісовим маслом", - прокоментувала вона ролик.

Нагадаємо, минулого місяця зірка "Піратів Карибського моря" сполохав соцмережі оголеним фото, на якому він похвалився своїми м'язами і сідницями.

Автор: Станіслав Кожемякін