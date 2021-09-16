Голлівудський актор Орландо Блум, відомий своєю любов'ю до веслування, похвалився екстремальною морською прогулянкою на дошці, коли під ним плавала акула.
Вражаюче відео зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Паддлбордінг з великою білою акулою. Коли страх стає твоїм другом", - підписав Блум хвилинний ролик.
На відео 44-річний актор без будь-якого захисного спорядження гребе по воді, сидячи на дошці. У цей час поруч і прямо під ним рухаються зловісні темні обриси білої акули.
Читайте такожУ Кеті Перрі і Орландо Блума народилася дочка (фото)Ролик був знятий біля берегів Малібу в американському штаті Каліфорнія.
"Акули - справжні зірки морів. Але поруч з ним сам Леголас. Це круто!" - підписав відео оператор Карлос Гауна.
Однак фанатів Орландо Блума така "сусідка" їх кумира стривожила. Свою стурбованість вони висловили в коментарях:
- "Що може піти не так з цією ідеєю?"
- "Друже, будь в безпеці"
- "Боже, це безумство!"
Не залишилася осторонь і його дружина, співачка Кеті Перрі, яка, вочевидь, пожартувала щодо блідості свого чоловіка на відео.
"Крихітко, наступного разу, виходячи на вулицю, намажся арахісовим маслом", - прокоментувала вона ролик.
Нагадаємо, минулого місяця зірка "Піратів Карибського моря" сполохав соцмережі оголеним фото, на якому він похвалився своїми м'язами і сідницями.